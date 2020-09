Cor Sport – Idea Ranocchia per la difesa

Il rinforzo per la difesa richiesto da Mihajlovic in vista della prossima stagione potrebbe chiamarsi Andrea Ranocchia. Il centrale dell’Inter, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe stato proposto ai rossoblù dal suo procuratore Tinti, con la dirigenza felsinea che si è detta pronta a valutare l’operazione più avanti.

Al momento infatti Ranocchia non rappresenta il profilo ideale di difensore centrale cercato da Sabatini: l’Inter sarebbe disposto a cederlo gratis, ma i rossoblù sono a caccia di un calciatore più giovane. Ranocchia infatti vanta grande esperienza in Serie A, ma ha 32 anni e nelle ultime stagioni ha giocato sempre con pochissima costanza. La situazione delineata dal quotidiano è chiara: il Bologna prima si guarderà attorno per valutare alcuni profili già seguiti da tempo, come Lyanco e Ferrari, e solo in un secondo momento si butterà su Ranocchia in caso di fumata nera per tutti gli altri affari. Su Ranocchia si sono mosse anche altre società di Serie A, come il Genoa o il Parma.