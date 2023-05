Cor Sport – I salti mortali di Sartori e Di Vaio

Su questo si sofferma il Corriere dello Sport Stadio che sottolinea i salti mortali che dovranno fare il direttore tecnico Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. Saputo, dopo aver investito tanto, ha deciso di stringere i cordoni della borsa e il quotidiano si chiede quali siano i motivi di tale scelta. Probabilmente la risposta deriva dal fatto che è arrivato proprio Sartori a capo dell'area tecnica, il quale assieme a Di Vaio e Motta ha fabbricato una grande annata. Forse, si chiede Claudio Beneforti, perché sono ritenuti capaci di fare miracoli e i salti mortali mentre chi c'era prima no? E allora sarà un mercato di idee, come quello dell'anno scorso, ma il giornalista si chiede come mai le stesse idee che Fenucci ha chiesto all'area tecnica non siano state partorite per allestire un piano di rientro più costruttivo di quello imbastito.