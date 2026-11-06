Palladino punta sulla continuità per la trasferta di Parma, dopo le tre vittorie consecutive del Bologna. In difesa, Darmian è favorito su Vitik per affiancare Casale e Theate davanti a Skorupski. Sulla fascia destra Zortea resta in vantaggio, ma il tecnico ha provato anche Amondarain; a sinistra Miranda dovrebbe essere preferito ad Alhassane.

A centrocampo si va verso la conferma di Ferguson e Pobega, chiamati a garantire equilibrio, sostanza e qualità nella costruzione della manovra. La coppia rappresenta una delle certezze dell’allenatore, intenzionato a mantenere l’assetto che ha contribuito ai recenti risultati positivi.

In attacco Odgaard resta favorito su Dovbyk, mentre il recupero di Piccoli amplia le alternative a gara in corso. Bernardeschi è avanti per partire sulla destra, con Orsolini pronto a trovare spazio attraverso una possibile staffetta. Sull’altro lato resta aperto il ballottaggio tra Cambiaghi e Mbangula: la rifinitura sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.