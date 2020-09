Cor Sport – Hickey e Vergani, Mihajlovic ha altri baby da plasmare

Sinisa Mihajlovic aveva lanciato la sfida: “Vorrei avere la squadra più giovane d’Italia”.

Forse ancora non c’è riuscito, ma la strada senza dubbio è quella giusta. Edoardo Vergani dall’Inter e Aaron Hickey dagli Hearts, rispettivamente classe 2001 e 2002, vanno a rimpolpare una rosa piena zeppa di giovani promesse. Come riporta il Corriere dello Sport, Miha avrà il suo bel da fare per dare una chance a tutti e sperare che i suoi ragazzi ricambino il favore. Oltre ai due già citati e freschi di contratto in Emilia, ci sono anche Vignato, Juwara, Svanberg, Skov Olsen, Tomiyasu, Dominguez, Barrow, i Primavera Cangiano e Baldursson e Schouten (il più “anziano” con i suoi 23 anni).