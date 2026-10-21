'Quando un motore abituato a fare i 50 all’ora vuoi portarlo a fare i 100, di sicuro nei primi momenti correrà il pericolo di andare fuori giri' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Il quotidiano punta la lente di ingrandimento sulla condizione fisica e gli infortuni, considerati un effetto collaterale del cambio di metodologia impartito da Raffaele Palladino. L'allenatore, appena arrivato, ha individuato nella condizione atletica un problema e sta lavorando per aumentare l'autonomia del Bologna, oggi ancora insufficiente come si è visto sabato contro l'Inter. Ritmi più alti in allenamento per aumentare l'intensità e i risultati in parte già si vedono, ma gli effetti collaterali hanno portato a un incremento degli infortuni. La cura Palladino prevede rischi calcolati, come fu per Sinisa nel 2019 in quella grande cavalcata salvezza. Il dato eloquente è rappresentato dai chilometri percorsi a massima intensità. Contro l'Inter sono stati 6.78, in crescita rispetto a Lecce (6.31) e Torino (6.01), ma soprattutto in forte rialzo rispetto a Tedesco (5.65 con la Lazio, 5.58 contro l'Atalanta, 5.91 contro il Sassuolo e 5.69 contro il Napoli).