Cor Sport – Furia svizzera: la diga del Bologna

Dei tre giocatori elvetici solo Remo Freuler ha giocato sempre in nazionale, mentre Dan Ndoye e Michel Aebischer hanno avuto poco spazio. Tutti sono tornati arrabbiati, sottolinea Claudio Beneforti, in primis perché contro la Bielorussia è stata sprecata una occasione ed erano addirittura sotto di due gol a poco dalla fine, poi perché Aebischer sembra non godere della fiducia del ct Yakin che lo utilizza poco. L’obiettivo: rifarsi nella squadra di Motta. Arrivano tutti molto carichi per la sfida con il Frosinone.