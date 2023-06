Cor Sport – Ferguson rimane a Bologna, Sartori lo ha blindato

Lewis Ferguson è stato uno dei colpi migliori della scorsa sessione estiva di calciomercato. Giovanni Sartori è riuscito a strapparlo a Pantaleo Corvino , che lo avrebbe voluto portare a Lecce, dopo una lunga battaglia di mercato. Ora lo scozzese è un calciatore che fa gola a molti in Italia e in Europa, ma il Bologna non ha nessuna intenzione di cederlo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il direttore dell'area tecnica rossoblù ha confermato pochi giorni fa che il centrocampista classe '99 è uno dei pezzi pregiati del Bologna che farà parte del progetto rossoblù nei prossimi anni. Anche lo stesso Ferguson ha manifestato la voglia di rimanere a Casteldebole. La sua avventura con la maglia del Bologna era iniziata con qualche difficoltà, ma Thiago Motta e la società hanno sempre creduto nelle sue potenzialità. Il ragazzo ha risposto sul campo con ottime prestazioni e soprattutto con 7 gol in campionato. Il suo agente, Bill McMurdo, ha confermato lo splendido rapporto che Ferguson ha con l'allenatore e i compagni e pensa che nel giro di due anni possa diventare veramente un top player. Per questo il Bologna ha deciso di tenerselo stretto e non prendere in considerazione offerte da altri club.