Cor Sport – Ferguson, l’universale che fa gol

Ha iniziato in sordina con Sinisa Mihajlovic, invece Thiago Motta gli ha dato fiducia e lo scozzese sta ripagando, tanto che il Corriere dello Sport Stadio lo considera mediano universale. E' arrivato con il Lecce anche il primo gol in Serie A, una specie di tuttocampista con la rete addosso. Se n'è invaghito anche il nuovo tecnico che di fatto non lo toglie più dal campo. E c'è la mano di Sartori, che lo ha preso in fretta e furia in estate per 3 milioni di euro con Ferguson che era vicinissimo al Lecce e cercato anche in Premier League. 'Motta stravede per lui - scrive Stadio - Nessuna paura, tanta corsa, pensa solo alla squadra. E' un altro Hickey'.