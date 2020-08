Cor Sport – Fare cassa con gli esuberi

Piazzare gli esuberi non è mai un processo semplice. Ma è necessario se si vuole sfoltire la rosa, per alleggerire il monte stipendi e dare il via alla campagna acquisti. E di esuberi, il Bologna, ne ha.

Il primo è Godfred Donsah, rientrato dal prestito dal Brugge. Il centrocampista ghanese è ormai fuori dal progetto Bologna, che valuta di piazzarlo altrove con una lista di squadre di Serie A interessate a lui: dal Sassuolo al Parma, passando per il Verona e il Cagliari.