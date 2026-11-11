L'attaccante olandese prova il recupero verso l'Udinese
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Jay Enem prova il rientro. La sosta da sfruttare per tornare disponibile alla ripresa del campionato contro l'Udinese di Zanetti. Lo sottolinea il Cor Sport.
Infiammazione a tendine d'Achille per l'attaccante olandese, che già dalla trasferta di Cagliari ha cominciato ad avvertire fastidio, infatti Palladino non lo schierò, e da lì in avanti non è più stato disponibile tra i convocati. Lo staff medico ha preferito preservarlo per un recupero più soft e con tutta la calma del mondo per evitare di aumentare il dolore e incrementare il problema. Saltate le sfide con Milan, Monza e Parma, ora la sosta per le nazionali potrebbe consentire a Enem di rientrare per Udine, sperando che l'infiammazione possa sparire in questi dieci giorni.
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