Jay Enem prova il rientro. La sosta da sfruttare per tornare disponibile alla ripresa del campionato contro l'Udinese di Zanetti. Lo sottolinea il Cor Sport.

Infiammazione a tendine d'Achille per l'attaccante olandese, che già dalla trasferta di Cagliari ha cominciato ad avvertire fastidio, infatti Palladino non lo schierò, e da lì in avanti non è più stato disponibile tra i convocati. Lo staff medico ha preferito preservarlo per un recupero più soft e con tutta la calma del mondo per evitare di aumentare il dolore e incrementare il problema. Saltate le sfide con Milan, Monza e Parma, ora la sosta per le nazionali potrebbe consentire a Enem di rientrare per Udine, sperando che l'infiammazione possa sparire in questi dieci giorni.