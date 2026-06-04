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Cor Sport – E se Holm restasse a Bologna?

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Con l'arrivo di Tedesco il futuro di Holm potrebbe cambiare. L'analisi di mercato del Corriere dello Sport.
Redazione TuttoBolognaWeb

Con il cambio in panchina Holm potrebbe rimanere in rossoblù. Con l'arrivo di Tedesco si potrebbero ribaltare alcuni scenari riguardanti i prestiti.

In questo momento il terzino svedese sta affrontando il momento più difficile della sua carriera (come da lui dichiarato), a causa di un infortunio che lo costringerà a saltare il Mondiale. Lo svedese avrebbe lasciato Bologna per via di una rottura con Italiano. Con l'arrivo di Tedesco la situazione si è azzerata. A destra Joao Mario tornerà alla Juventus, mentre Zortea resterà a Bologna. Tuttavia, l'ultima parola spetterà a Tedesco che lo valuterà a Casteldebole. Inoltre, sembra che per la fascia opposta ci sia un interessamento per Jorge Salinas 2007 del Racing Santander. Però ci sono due ostacoli: la concorrenza delle big e la clausola rescissoria da 16 milioni. Salinas sarebbe un jolly difensivo in grado di ricoprire più posizioni, ma portarlo a Bologna non sarà affatto facile.

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