Cor Sport – E se Holm restasse a Bologna?

In questo momento il terzino svedese sta affrontando il momento più difficile della sua carriera (come da lui dichiarato), a causa di un infortunio che lo costringerà a saltare il Mondiale. Lo svedese avrebbe lasciato Bologna per via di una rottura con Italiano. Con l'arrivo di Tedesco la situazione si è azzerata. A destra Joao Mario tornerà alla Juventus, mentre Zortea resterà a Bologna. Tuttavia, l'ultima parola spetterà a Tedesco che lo valuterà a Casteldebole. Inoltre, sembra che per la fascia opposta ci sia un interessamento per Jorge Salinas 2007 del Racing Santander. Però ci sono due ostacoli: la concorrenza delle big e la clausola rescissoria da 16 milioni. Salinas sarebbe un jolly difensivo in grado di ricoprire più posizioni, ma portarlo a Bologna non sarà affatto facile.