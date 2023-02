Bologna – Dominguez leader, ma ora serve la firma sul rinnovo

Secondo solo a Stefan Posch per numeri di palloni giocati (60 dell'austriaco contro i 56 dell'argentino) nella partita contro la Fiorentina, ci sono anche il numero di passaggi riusciti (32) e i palloni giocati in verticale con esisto positivo (17) a spiegare la bravura di Dominguez in campo. Manca soltanto un ultimo acuto, il goal, per essere veramente a un livello stratosferico. Ci sta lavorando, così come Motta, che lo ha impiegato anche da trequartista nel centrocampo del Bologna. Utile anche a gara in corso, basta pensare contro lo Spezia. Completo, duttile e pienamente applicato.

La svolta potrebbe essere stata la delusione per la mancata convocazione al mondiale, soprattutto pensando alle emozioni vissute dai suoi connazionali in Qatar. Dopo l'operazione alla spalla Dominguez non è stato più lo stesso, e soprattutto non abbastanza per imporsi nell'albiceleste. Testa bassa e pedalare, dunque, e ThiagoMotta non può che ringraziare. Adesso il Bologna lavora per blindarlo: il contratto scade nel 2024, e l'intenzione della dirigenza è di estenderlo di almeno altri due anni, fino al 2026. Dominguez non ha mai mentito e non ha nascosto di voler approdare in un grande palcoscenico un giorno. Di Vaio e Sartori dovranno agire in fretta se non vogliono perdere uno dei leader di questa squadra.