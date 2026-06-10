Cor Sport – Domenico rossoblù

Apre con Domenico Tedesco in prima pagina oggi il Corriere dello Sport Stadio: 'Domenico rossoblù' è il titolo. L'abbraccio di Bologna, è un allenatore super.

Ora summit e riunioni per programmare il mercato e la stagione: ieri mattina è arrivato al Marconi con la sciarpa rossoblù al collo e i tifosi già lo amano. Subito dopo primo vertice con Fenucci e Sartori in vista di un mercato che dovrà fornirgli una rosa all'altezza per il ritorno in Europa. Saranno giorni caldi per Tedesco che poi giovedì mattina al Dall'Ara affronterà la conferenza stampa di presentazione. Parla l'ex attaccante Caligiuri allo Schalke: "Tedesco senza limiti se la squadra lo seguirà".