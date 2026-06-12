Cor Sport – Divertiamoci, Bologna di altissimo livello

Il mantra del neo tecnico è stato chiaro 'divertiamoci', ed è la prima pagina scelta dal quotidiano dopo la presentazione dell'ex ct del Belgio. 'Bologna da altissimo livello' si legge nelle pagine interne, il nuovo allenatore subito convinto dai dirigenti dell'area tecnica 'ho trovato massima onestà' e dal primo approccio con la piazza 'segnali molto positivi'. Per quanto riguarda il mercato, Tedesco ha affermato di preferire una rosa snella in assenza delle coppe europee, di sposare la linea della società su Riccardo Orsolini e farlo diventare bandiera del Bologna, mentre ha considerato Santi Castro e Jonathan Rowe due giocatori importanti. Per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra Tedesco ha chiesto massima intensità e concentrazione.