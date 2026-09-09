L'attacco si è sbloccato, ma la difesa resta ancora perforabile. Nessun clean sheet nelle prime tre partite e quattro gol subiti in 270 minuti: Tedesco cerca di trovare la quadra.

L'allenatore non ha staccato la spina nelle scorse ore, quando c'è stato il giorno di riposo, e ha lavorato per migliorare l'equilibrio generale della squadra, scrive oggi il Cor Sport. Nel post Sassuolo, Tedesco si era lamentato dei troppi duelli persi e in queste ore chiederà ai suoi di essere più cattivi e concreti. Domenico non potrà essere in panca a Napoli, è squalificato, e toccherà al vice Tarozzi, ma il suo Bologna dovrà migliorare nella fase difensiva per iniziare a blindare la porta. Fino a qui Tedesco ha ruotato gli uomini, sia Heggem, Helland e Theate in mezzo, solo Vitik non ha giocato, sia Alhassane, Miranda, Holm e Zortea in fascia. Insomma, la quadra deve ancora essere trovata.