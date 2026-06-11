Cor Sport – Diamante Berna: è sempre al centro del progetto

'Cambiano nome e cognome, il Bologna è passato da Vincenzo Italiano a Domenico Tedesco , ma in pratica è come se il manico fosse rimasto lo stesso' scrive oggi Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport.

In prima pagina campeggia Federico Bernardeschi, che sarà fulcro anche del Bologna di Tedesco con il suo numero dieci e il suo talento: la sua tecnica a fare la differenza. Da Italiano a Tedesco, ma è sempre Berna il valore aggiunto dei rossoblù con 235 presenze in Serie A in undici stagioni con 26 gol e 27 assist messi a referto. Lui, Orso e Rowe garantiscono forza e fantasia per un tridente di esterni da Europa. Poi c'è la duttilità, perché Bernardeschi nel 4-2-3-1 può giocare esterno a destra, esterno a sinistra e anche trequartista alle spalle della punta: sarà il neo tecnico a decidere dove schierarlo. Bernardeschi resta al centro del progetto Bologna.