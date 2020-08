Cor Sport – De Silvestri prima di Pinzolo

Corsa contro il tempo in casa Bologna per formalizzare l’acquisto di Lorenzo De Silvestri. L’idea della dirigenza rossoblù è quella di regalare l’ex terzino destro del Torino a Sinisa Mihajlovic prima della partenza per Pinzolo, in modo che possa aggregarsi alla sua nuova squadra fin dall’inizio riuscendosi così a integrare il prima possibile.

Sono sempre meno i dettagli che la società e l’agente del calciatore stanno cercando di definire. La richiesta del calciatore è quella di un contratto biennale da 1 milione di euro a stagione, cifra che il Bologna è disposto a concedergli solamente tramite l’inserimento di alcuni bonus. Filtra comunque ottimismo, a differenza di quello che riguarda Hickey: il terzino sinistro scozzese continua a prendere tempo, e il Bologna inizia a perdere la pazienza. La sensazione è che i rossoblù non aspetteranno ancora a lungo quella che è la decisione definitiva del classe 2002.