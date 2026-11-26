Miranda ancora fuori, la necessità di trovare una soluzione alternativa a sinistra, i sei uomini d'attacco per tre maglie a disposizione: questi i dubbi di formazione di Palladino.

Il Cor Sport parte da sinistra. C'è Alhassane che scalpita per la titolarità, ma attenzione a Theate adattato a tutta fascia con Heggem dietro, mentre a destra Zortea è saldo in sella. In difesa, Casale e Darmian sono certi del posto, mentre il terzo dipenderà dalla scelta a sinistra descritta sopra. A centrocampo nessun dubbio con Pobega e Ferguson in mezzo. Davanti, invece, ampie scelte. Ballottaggio Odgaard-Piccoli davanti, con il primo in vantaggio sul secondo, mentre nei due sotto punta Berna-Orso in ballottaggio a destra e Cambiaghi in vantaggio su Mbangula a sinistra.