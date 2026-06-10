Cor Sport – Daniel Caligiuri: “Tedesco? Un grande allenatore. Dovunque è andato, ha fatto bene”

«State parlando di un grande allenatore. Il secondo posto in Bundesliga con il suo Schalke e la qualificazione in Champions è stato un risultato straordinario e anche una tappa meravigliosa del mio percorso professionale. Per me Domenico nel corso degli anni è diventato anche un caro amico. Sapevo quanto ci tenesse a venire ad allenare in Italia. Domenico è italiano, è attaccatissimo alle sue radici, parla perfettamente la lingua e conosce bene anche la mentalità del campionato. Sono convinto che dimostrerà anche in Serie A tutto il suo enorme valore. E sapete perché? Perché la lingua del calcio è uguale dappertutto e Domenico la conosce meravigliosamente. Poi in fondo dovunque è andato, ha fatto bene».