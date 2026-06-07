Cor Sport – Dallinga deve convincere tutti

L'olandese, dunque, potrebbe ancora avere una chance in rossoblù dopo un biennio difficile e un rendimento sotto le attese. Prestazioni che avrà visto da lontano anche Domenico Tedesco, il neo tecnico, che ora dovrà fare tutte le valutazioni del caso sul futuro. Arrivato per 15 milioni dal Tolosa, Dallinga, per i gol segnati in Francia, era arrivato con alte aspettative come sostituto di Joshua Zirkzee, ma in Serie A non si è mai avvicinato ai livelli espressi precedentemente e ora il Bologna deve decidere cosa fare. Il destino di Dallinga si intreccia con le possibili offerte che giungeranno a Casteldebole, le valutazioni tecniche di Tedesco e anche con la permanenza o meno di Santi Castro: in caso di partenza dell'argentino lui potrebbe rimanere. Il Bologna non ha fretta e attende le valutazioni dell'allenatore.