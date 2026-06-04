Cor Sport – Cuore Castro: “Mi sento bolognese”

"Per me il calcio è uno stile di vita: iniziai a giocare a calcio a 5 con la squadra allenata da mio padre che mi faceva giocare con i ragazzi più grandi. Arrivai a Bologna a 19 anni, l'impatto non è stato facile. La citta però è stupenda, l'accoglienza anche. Oggi mi sento bolognese a tutti gli effetti. Ormai Bologna è la mia città dopo Buenos Aires. Il mio sogno è quello di giocare per il mio Paese. Sarebbe davvero stupendo. Quando mi ritirerò voglio che tutti mi ricordino per la persona che sono oltre che il calciatore".