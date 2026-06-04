Dopo la stagione di quest'anno potrebbe essere un'estate movimentata quella di Santiago Castro. La Lega Serie A ha fatto uscire un'intervista fatta all'argentino nelle settimane scorse. Queste le parole del centravanti:
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tuttobolognaweb news Cor Sport – Cuore Castro: “Mi sento bolognese”
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Cor Sport – Cuore Castro: “Mi sento bolognese”
Le parole di Castro ai microfoni della Lega Serie A.
"Per me il calcio è uno stile di vita: iniziai a giocare a calcio a 5 con la squadra allenata da mio padre che mi faceva giocare con i ragazzi più grandi. Arrivai a Bologna a 19 anni, l'impatto non è stato facile. La citta però è stupenda, l'accoglienza anche. Oggi mi sento bolognese a tutti gli effetti. Ormai Bologna è la mia città dopo Buenos Aires. Il mio sogno è quello di giocare per il mio Paese. Sarebbe davvero stupendo. Quando mi ritirerò voglio che tutti mi ricordino per la persona che sono oltre che il calciatore".
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