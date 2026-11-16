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LA GESTIONE DEGLI ESTERNI E LA LORO CONCORRENZA

L'ex centrocampista del Bologna ha parlato della gestione di una batteria così ampia di esterni come quella rossoblù: "E' facile e difficile allo stesso tempo. Nel calcio di oggi servono tutti, soprattutto gli esterni. Non possono garantire novanta minuti sempre e devono capire che si può essere utili anche giocando cinquanta o sessanta minuti. Ma mi sembrano tutti ragazzi che si mettono a disposizione." Mettendo in luce la concorrenza nata tra quest'ultimi: "Avere a disposizione i cambi giusti penso sia una bella cosa. I giocatori con accelerazioni, sono un'arma in più che sopperisce a non avere ancora in campo un centrocampo proprio i regia."

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