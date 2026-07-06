Un giovane per reparto, forse anche di più. Il ritiro di Valles potrebbe mettere in mostra i giovani del settore giovanile, tutti sotto attenta analisi da parte del neo tecnico Domenico Tedesco.

Oggi sul Cor Sport si parla in particolare del giovane Libra dell'Under 18. Tutto fare di centrocampo, si è particolarmente distinto nella formazione allenata da Della Rocca, sconfitta in finale Scudetto, ed è già entrato nel giro della nazionale venezuelana. Diciotto anni appena compiuti, Libra appare una delle promesse più cristalline del settore giovanile. Sognano Valles anche altri profili. Un portiere tra Happonen e Franceschelli dovrebbe guadagnare la convocazione, poi Castaldo in avanti, Nordvall a centrocampo e forse Badori, fresco di riscatto dopo quattro mesi superlativi in Under 18.