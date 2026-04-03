Cor Sport – Castro-gol, matrimonio a sorpresa

Per Santiago Castro questo aprile 2026 sarà un mese da ricordare. L'attaccante argentino a 22 anni non solo è il terminale offensivo del Bologna di Italiano, ma ora è anche un giovanissimo marito. Tramite Instagram è stato Guido Viggiani (il preparatore di Castro) a dare l'annuncio. Questo sarà di certo un motivo di carica in più per Castro che ha già raggiunto quota 11 gol stagionali tra tutte le competizioni. Ora Santi deve tornare al gol che manca da febbraio, e quindi quale miglior occasione se non domenica a Cremona. Ora l'obiettivo dell'argentino è superare Orsolini come capocannoniere dei rossoblù e trascinare i suoi verso vette inesplorate. Come fatto con sua moglie Augustina.