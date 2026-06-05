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Cor Sport – Casale sulla lista dei partenti

Cor Sport – Casale sulla lista dei partenti - immagine 1
Casale non ha convinto, il suo futuro sarà lontano da Bologna. Il commento del Corriere dello Sport.
Redazione TuttoBolognaWeb

Il secondo anno di Nicolò Casale a Bologna è stato più deludente del primo. I guai fisici hanno tormentato la sua stagione, non permettendogli di giocare con serenità. Tuttavia, Tedesco lo valuterà a luglio a Casteldebole, ma a meno di incredibili ribaltoni l'anno prossimo Casale non vestirà rossoblù. Con l'addio di Lucumi saluterà anche il centrale ex Lazio, facendo spazio a Helland, Heggem Vitik insieme ad un altro centrale. Vitik, nonostante una stagione di alti e bassi ha dalla sua l'età ed il grosso investimento fatto la scorsa estate. Casale dal canto suo vorrà giocare di più, proprio per questo Sartori è al lavoro per trovargli una sistemazione.

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