Cor Sport – Casale sulla lista dei partenti

Il secondo anno di Nicolò Casale a Bologna è stato più deludente del primo. I guai fisici hanno tormentato la sua stagione, non permettendogli di giocare con serenità. Tuttavia, Tedesco lo valuterà a luglio a Casteldebole, ma a meno di incredibili ribaltoni l'anno prossimo Casale non vestirà rossoblù. Con l'addio di Lucumi saluterà anche il centrale ex Lazio, facendo spazio a Helland, Heggem e Vitik insieme ad un altro centrale. Vitik, nonostante una stagione di alti e bassi ha dalla sua l'età ed il grosso investimento fatto la scorsa estate. Casale dal canto suo vorrà giocare di più, proprio per questo Sartori è al lavoro per trovargli una sistemazione.