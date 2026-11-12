Quattro giorni di riposo, alla ripresa Cambiaghi e Theate a disposizione
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Quattro giorni di riposo concessi da Raffaele Palladino durante questa sosta, significa per il Bologna tornare al lavoro martedì in vista della sfida interna con l'Udinese.
Sono undici i nazionali convocati, tutti in ritiro e di ritorno a pochi giorni dalla ripresa del campionato. I primi a tornare saranno Niccolò Cambiaghi e Arthur Theate, che si sfideranno domenica sera a Bruxelles e martedì saranno già a disposizione di Palladino. Tempi più lunghi per gli altri, mercoledì 18 toccherà ai Ferguson, Pessina, Happonen e Mbangula, mentre gioved' rientreranno i norvegesi Heggem e Helland, assieme a Dovbyk e Libra, a circa 72 ore dalla partita con i friulani.
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