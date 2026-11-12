Quattro giorni di riposo concessi da Raffaele Palladino durante questa sosta, significa per il Bologna tornare al lavoro martedì in vista della sfida interna con l'Udinese.

Sono undici i nazionali convocati, tutti in ritiro e di ritorno a pochi giorni dalla ripresa del campionato. I primi a tornare saranno Niccolò Cambiaghi e Arthur Theate, che si sfideranno domenica sera a Bruxelles e martedì saranno già a disposizione di Palladino. Tempi più lunghi per gli altri, mercoledì 18 toccherà ai Ferguson, Pessina, Happonen e Mbangula, mentre gioved' rientreranno i norvegesi Heggem e Helland, assieme a Dovbyk e Libra, a circa 72 ore dalla partita con i friulani.