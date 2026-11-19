'Una lieta notizia ieri dal bunker di Casteldebole: Nicolò Cambiaghi ha già finito il breve periodo di lavoro a parte' scrive oggi Stefano Brunetti sul Corriere dello Sport.

Significa che Raffaele Palladino avrà a disposizione tutta la batteria degli esterni per la partita di domenica contro l'Udinese, dato che ieri è rientrato pure Samuel Mbangula dopo gli impegni con il Belgio Under 21 e con Orsolini e Bernardeschi che scalpitano. Per il mister l'imbarazzo della scelta. Negli altri reparti, oggi ci sarà un check sh Rahim Alhassane, di ritorno dalla nazionale e candidato a sostituire l'infortunato Juan Miranda. Se il nigerino dovesse aver pagato la fatica, Palladino è pronto ad adattare Darmian a sinistra. Da valutare a centrocampo Lewis Ferguson, giunto alla diciassettesima partita da titolare, ma lo scozzese resta favorito per affiancare Pobega. In attacco, invece, Odgaard è ancora favorito su Piccoli.