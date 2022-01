Cor Sport – Calciomercato Bologna, niente Ramsay, arriva Kasius

Il Bologna rinuncia a Ramsay quando sembrava fatta, virata improvvisa sull'olandese Denso Kasius

Dopo un corteggiamento lungo mesi per Ramsay dell'Aberdeen, l'obiettivo è sfumato proprio quando si era arrivati ad un accordo con la società scozzese per un prestito da 1 milione con obbligo di riscatto a 4. La trattativa si è arenata proprio qui, con il Bologna che chiedeva l'obbligo di riscatto soltanto in caso di salvezza, dopo che il terzino scozzese era più che felice di raggiungere il connazionale Aaron Hickey. Ci sono diverse ragioni che potrebbero aver spinto il Bologna a fare a meno di quello che era stato il grande obiettivo di questo mercato invernale, questione di bilanci, ma anche di costi: Kasius costerà quasi la metà e sembrerebbe più adatto a ricoprire il ruolo di quinto di centrocampo. Mihajlovic avrebbe forse preferito lo scozzese, ma non sarebbe la prima volta che si trova a dover accettare passivamente scelte dai piani alti della società, con la speranza che l'olandese possa esprimere tutte le potenzialità che la dirigenza ha intravisto in lui.