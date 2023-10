Cor Sport – Bonifazi alla ricerca di una chance

Ormai le chance per Kevin Bonifazi si stanno facendo sempre meno frequenti e se si esclude il match di Coppa Italia contro il Cesena (in cui è stato schierato titolare, paradossalmente), il difensore reatino non ha disputato un singolo minuto in questo avvio di stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, però, potrebbe esserci una luce in fondo al tunnel per Bonifazi, che resterebbe ancorato alla speranza di poter finalmente scendere in campo, facendo leva sul fatto che Thiago Motta sia propenso a dare una chance potenzialmente a tutti da qui fino alla fine della stagione. Il problema, però, è che al momento Bonifazi si ritroverebbe a dover fronteggiare una concorrenza maledettamente agguerrita di un reparto difensivo ormai collaudato, che si sorregge grazie alle prestazioni di Beukema, Calafiori, Corazza e De Silvestri, per non parlare di Lucumi, Posch e Kristiansen che rientreranno prossimamente dagli infortuni. La speranza per il difensore reatino è rappresentata dal fatto di poter giocare contro il Frosinone alla luce degli impegni delle nazionali che potrebbero aver affaticato i titolari, per ripartire in un'avventura in rossoblù che in questi anni non è mai decollata per davvero.