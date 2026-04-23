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Cor Sport – Bologna sulle spine. Saputo in pressing su Italiano. I nomi in caso di divorzio

Il punto del Cor Sport: Italiano dentro o fuori. Saputo attende
Redazione TuttoBolognaWeb

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Sul Corriere dello Sport Stadio apertura ancora dedicata al futuro di Vincenzo Italiano al Bologna. Il presidente Joey Saputo vorrebbe andare avanti con l'attuale tecnico che ha contratto anche per il 2027. Entro metà maggio la società vuole una risposta dall'allenatore e Saputo è in pressing: Italiano o dentro o fuori. Joey vuole proseguire con Vincenzo, ma in caso di divorzio spuntano i nomi dei sostituti

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