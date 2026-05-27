Cor Sport – Bologna, Skorupski in bilico: si stringe il cerchio su tre profili

Sebbene il polacco sia sotto contratto per un'altra stagione, la dirigenza rossoblù sta già lavorando sottotraccia per non farsi trovare impreparata. Nel casting per il possibile sostituto spiccano tre profili principali: Wladimiro Falcone del Lecce, apprezzato per continuità e affidabilità; Ivan Provedel della Lazio, che intriga per esperienza pur avendo un ingaggio elevato; e infine Lorenzo Montipò del Verona. Ogni mossa ufficiale, tuttavia, dipenderà dalla definitiva decisione sul futuro di Skorupski e solo nelle prossime settimane avremo il verdetto finale.