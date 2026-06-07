Cor Sport – Bologna, parola a Tedesco

Il nuovo tecnico sarà in città tre giorni per firma e presentazione: sarà contratto biennale. Poi summit di mercato con la dirigenza: 'Il primo abbraccio di Domenico Tedesco con Bologna e il Bologna ci sarà martedì, per il nuovo allenatore rossoblù sarà una “full-immersion” in piena regola' scrive Claudio Beneforti. Ci si chiede quanto cambierà rispetto al Bologna di Vincenzo Italiano, probabilmente poco sostiene il quotidiano, ma qualcosa sì. Il neo tecnico tirerà le prime somme su difesa, centrocampo e attacco, anche sulla base di chi eventualmente uscirà. Il 7 luglio, invece, via al raduno di Casteldebole, anticipato di qualche giorno per conoscere meglio la squadra.