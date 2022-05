Cor Sport -Bologna, mercato a metà

L'analisi di Stadio

Mercato a metà, si legge sul Cor Sport, che spiega come Fenucci e Saputo siano concentrati sulle uscite, mentre per la scelta del direttore sportivo il mercato sembra immobile. Per mercato in uscita si fa riferimento alle richieste che il Bologna sta ricevendo per vari giovani calciatori come Hickey, Schouten e Svanberg. Con il centrocampista svedese non c’è troppo da far festa perché il suo contratto scadrà tra un anno e di conseguenza a Bigon sono arrivate offerte inferiori ai 10 milioni.