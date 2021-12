Mercato – Bologna, interesse per Nuñez

La società ha contattato il cileno, ma prima bisogna vendere

In Cile già da giorni scrivono dell’interessamento del Bologna per Marcelino Núñez , classe 2000, che vanta già 5 presenze con la nazionale maggiore del suo paese.

Come riporta Stadio, cresciuto nell’Universidad Catolica (stesso club di Medel), per il giovane centrocampista, Bigon e Di Vaio hanno già avuto i primi contatti con il suo agente ma è ancora presto per dire se i rossoblù riusciranno a battere la concorrenza e portare a Bologna il calciatore. Il prezzo del cartellino è di 3 milioni di euro e allora sono tante le società interessate al giovane talento. Sicuramente la presenza del Pitbull a Casteldebole potrebbe essere determinante per il buono esito del trasferimento. Prima di fare acquisti il Bologna però dovrà vendere. Il maggiore indiziato a lasciare la squadra è Riccardo Orsolini, forse il calciatore più penalizzato dal cambio di modulo. Anche Santander (in scadenza a giugno), Falcinelli e Mbaye potrebbero lasciare Casteldebole.