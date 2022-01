Cor Sport – Bologna, ecco Kasius, continua l’asse caldo con giocatori olandesi

Ecco Kasius, quinto olandese nella storia del Bologna.

Questo dimostra come negli ultimi tempi, in particolare nell'era Saputo, ci sia un occhio di riguardo per il mercato olandese, nonostante nessuno di questi giocatori sia riuscito a ritagliarsi uno spazio immemorabile negli schemi dei rossoblù. Kasius ha fatto una bella gavetta prima di approdare il Italia, nonostante non abbia nessuna presenza in Eredivise: è passato dal Delft, squadra della sua città, allo Sparta Rotterdam, poi Feyenoord, Ado de Haag e Utrecht, squadra attualmente proprietaria del suo cartellino, che lo ha girato in prestito al Volendam, dove fa il titolare fisso a destra di una difesa a 4. Le sue caratteristiche tecniche sono quelle di un grande acceleratore, capace di raggiungere la sua massima velocità in poco tempo e un discreto tiro, al netto di qualche lacuna tattica e di posizionamento.