Così il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, mettendo sotto la lente d'ingrandimento l'atteggiamento mostrato dall'attaccante ex Roma in allenamento e la sua conseguente e ripetuta assenza dall'undici titolare.

Nonostante un Bologna con un reparto offensivo sempre più martoriato dagli infortuni, l'occasione per il classe 97' tarda ad arrivare. Le motivazioni non sono però solamente legate agli infortuni che lo logorano ormai da tempo, come riferito anche da Palladino: "Dovbyk deve cominciare a spingere di più in allenamento e state sicuri che a quel punto gli sarà data una possibilità". Parole dure ma mirate a scuotere l'ucraino, chiamato ora a sudare sempre di più per agguantare una maglia da titolare. Senza Piccoli, out per almeno 3 settimane, e Enem, che ha riscontrato un'infiammazione tendinea, il Bologna ha ora più che mai bisogno di quel bomber che in Spagna faceva tremare gli stadi a suon di goal, e deve averlo a disposizione a partire dalla partita di mercoledì sera.