Cor Sport – Bologna, dubbio in attacco: Dallinga resta da secondo o va in prestito?

Nonostante un contratto che fino al 2028 lo lega alla società rossoblù, l'olandese finora non ha convinto e, qualora restasse, il suo ruolo sarebbe stabilmente quello di riserva del centravanti titolare. La società non intende svenderlo a meno di 9-10 milioni di euro per evitare una minusvalenza, rendendo complicata una cessione definitiva. Di conseguenza, gli scenari principali rimangono due: la permanenza a Bologna con uno spazio ulteriormente ridotto oppure un prestito all'estero, magari in Francia, per provare a rilanciarsi.