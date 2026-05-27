Il futuro di Thijs Dallinga al Bologna appare incerto dopo un'annata da cinque gol in 37 presenze, segnata anche da continui guai fisici.
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tuttobolognaweb news Cor Sport – Bologna, dubbio in attacco: Dallinga resta da secondo o va in prestito?
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Cor Sport – Bologna, dubbio in attacco: Dallinga resta da secondo o va in prestito?
Il Corriere dello Sport sul futuro di Dallinga
Nonostante un contratto che fino al 2028 lo lega alla società rossoblù, l'olandese finora non ha convinto e, qualora restasse, il suo ruolo sarebbe stabilmente quello di riserva del centravanti titolare. La società non intende svenderlo a meno di 9-10 milioni di euro per evitare una minusvalenza, rendendo complicata una cessione definitiva. Di conseguenza, gli scenari principali rimangono due: la permanenza a Bologna con uno spazio ulteriormente ridotto oppure un prestito all'estero, magari in Francia, per provare a rilanciarsi.
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