In quel di Casteldebole è tempo di preparare la partita di questa domenica contro il Lecce, in attesa anche, come riferisce il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, del recupero dei nazionali.

Oltre all'Italia, arrivata in questi giorni al centro tecnico Niccolò Galli, Bologna è pronta ad abbracciare anche i suoi nazionali, di ritorno questa settimana dopo i numerosi appuntamenti avuti, e con la speranza di riaverli a disposizione per un match, quello di Lecce, che per i rossoblù rappresenta un vero e proprio spartiacque. Palladino avrà quindi pochi giorni per preparare, con la squadra al completo o quasi, la prossima partita di campionato, e poter incominciare a mettere in campo i suoi principi di gioco in vista anche di un calendario che sicuramente si prospetta non semplice. Il Bologna deve dare delle riposte, e deve farlo a partire da Lecce, cercando di avere il migliore undici a disposizione possibile.