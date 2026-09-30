Federico Bernardeschi era già al lavoro al Niccolò Galli ieri, anche se la ripresa degli allenamenti era fissata per oggi. Per il numero dieci servirà capire il percorso di lavoro dopo il fastidio muscolare accusato contro il Toro.

Se Jens Odgaard ha patito una lesione muscolare e sarà out, Bernardeschi ha lavorato a parte la scorsa settimana e ha anche evitato l'amichevole in famiglia contro la Primavera, mentre ieri era a Casteldebole per lavorare in vista di una settimana corta di allenamenti che porta verso l'avvicinamento a Lecce. Come riporta il Cor Sport, Palladino ha concesso riposo fino a ieri, ma da oggi si riparte a lavorare e la settimana prossima ci sarà anche il rientro alla spicciolata dei nazionali. Parte la rincorsa verso il Via del Mare.