Cor Sport – Arnautovic, l’oro dall’Austria

Il Manchester United ha bussato alla porta e lo stesso attaccante austriaco ha ammesso di essere stato tentato dalla proposta, soprattutto la sua famiglia. Poteva rientrare in grande stile in Premier League, campionato che ha lasciato dalla porta secondaria per andare in Cina. La dirigenza del Bologna, però, si è opposta e ha assunto una posizione talmente rigida nei suoi confronti obbligandolo a rifiutare di trasferirsi al Manchester United. Tutto il Bologna unito ha condiviso questa presa di posizione, consapevole dell'importanza dell'attaccante. La scelta ha pagato, infatti Arnautovic ha subito messo in mostra la sua professionalità sia con Siniša Mihajlović che con Thiago Motta, mettendo a referto 8 gol in campionato, solo uno in meno di Osimhen e uno in più di Lautaro Martinez.