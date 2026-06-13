Cor Sport – 28 milioni per Lucumi

E' tornata in auge di nuovo la clausola rescissoria per il difensore colombiano, esattamente come l'anno scorso. Su di lui ci sono squadre italiane, inglesi e spagnole. In Premier lo cerca con insistenza il Bournemouth per il post Senesi, in Italia piace a Juve e Roma, su indicazione di Spalletti e Gasperini, mentre in Spagna potrebbe esserci una ipotesi Barcellona. Il Bologna sa che dovrà venderlo con il contratto in scadenza nel 2027 e ha fissato come tetto minimo una cifra di venti milioni, ma fino a metà luglio è in essere la clausola da 28 milioni ed esercitandola un club potrebbe anticipare e battere la concorrenza. Da vedere anche cosa succederà al mondiale dato che Lucumi potrebbe mettersi in vetrina.