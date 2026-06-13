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Cor Sport – 28 milioni per Lucumi

Cor Sport – 28 milioni per Lucumi - immagine 1
Il punto su Jhon Lucumi
Redazione TuttoBolognaWeb

'Ventotto milioni per portarlo via subito, senza trattative. Jhon Lucumi torna a essere uno dei nomi più caldi del mercato' scrive Dario Cervellati sul Corriere dello Sport Stadio.

E' tornata in auge di nuovo la clausola rescissoria per il difensore colombiano, esattamente come l'anno scorso. Su di lui ci sono squadre italiane, inglesi e spagnole. In Premier lo cerca con insistenza il Bournemouth per il post Senesi, in Italia piace a Juve e Roma, su indicazione di Spalletti e Gasperini, mentre in Spagna potrebbe esserci una ipotesi Barcellona. Il Bologna sa che dovrà venderlo con il contratto in scadenza nel 2027 e ha fissato come tetto minimo una cifra di venti milioni, ma fino a metà luglio è in essere la clausola da 28 milioni ed esercitandola un club potrebbe anticipare e battere la concorrenza. Da vedere anche cosa succederà al mondiale dato che Lucumi potrebbe mettersi in vetrina.

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