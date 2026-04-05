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Cor Sport – La Santi Pasqua

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L'apertura del Cor Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con Santiago Castro, che sarà ancora il perno dell'attacco rossoblù. A Cremona tocca all'argentino e anche giovedì con l'Aston Villa il numero 9 di Italiano dovrà farsi trovare pronto visti i guai fisici di Thijs Dallinga.

'La Santi Pasqua' è il titolo del Cor Sport, Castro è intoccabile: è il mago del Bologna. L'obiettivo è salire a 45 punti e mandare un messaggio all'Aston Villa e l'argentino cerca allo Zini il dodicesimo gol stagionale visti gli stop di Odgaard e Dallinga. Castro alla ricerca di un finale da trascinatore dopo il rinnovo di contratto e il matrimonio, per l'argentino pronti gli straordinari in attacco considerando che Italiano ha dovuto convocare Castaldo dalla Primavera per arricchire il reparto. La squadra, in generale, vuole vendicare la sconfitta dell'andata che aprì di fatto la crisi invernale con il tre a uno della Cremonese al Dall'Ara il primo dicembre.

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