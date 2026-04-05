Cor Sport – La Santi Pasqua

'La Santi Pasqua' è il titolo del Cor Sport, Castro è intoccabile: è il mago del Bologna. L'obiettivo è salire a 45 punti e mandare un messaggio all'Aston Villa e l'argentino cerca allo Zini il dodicesimo gol stagionale visti gli stop di Odgaard e Dallinga. Castro alla ricerca di un finale da trascinatore dopo il rinnovo di contratto e il matrimonio, per l'argentino pronti gli straordinari in attacco considerando che Italiano ha dovuto convocare Castaldo dalla Primavera per arricchire il reparto. La squadra, in generale, vuole vendicare la sconfitta dell'andata che aprì di fatto la crisi invernale con il tre a uno della Cremonese al Dall'Ara il primo dicembre.