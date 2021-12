Cor Bo – Virtus, Cordinier out un mese

La guardia si è infortunata nell’ultima partita contro Sassari

Gli esami strumentali effettuati dal francese hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra con lesione del comparto legamentoso: che lo costringerà a restare fuori almeno un mese. Anche Hervey e Pajola non sono usciti al meglio dalla partita contro i sardi ma per loro, come si evince dal bollettino medico, non è stata rilevata alcuna lesione e saranno monitorati quotidianamente. Questi ultimi due nomi si aggiungono a quelli di Mannion e Sampson, non ancora al meglio ma in grado di scendere in campo. Coach Scariolo ha comunque gli uomini contati per la prossima trasferta di Eurocup contro il Lubjana considerando che Udoh e Abass saranno out ancora per qualche mese.