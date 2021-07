Cor Bo – Van Hooijdonk firma e sogna: “In area faccio gol”

Il classe 2000 arriva a parametro zero dopo lo svincolo dal Nac Breda

Sydney infatti è anche lui un centravanti, e sa come gonfiare la rete: "Ho fiuto del gol e quando sono in area avversaria non perdono", ha detto appena arrivato. Il classe 2000 firmerà un quadriennale da 400 mila euro netti a stagione e arriverà a parametro zero dal Nac Breda, dove in serie B olandese ha segnato 15 gol in 28 gare. Alto 190 centimetri, è dotato di un fisico abbastanza slanciato ed è abituato a giocare da prima punta.