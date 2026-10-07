VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Tre settimane di fuoco dopo la sosta, cinque turni di campionato in venti giorni. Il Corriere di Bologna sottolinea oggi il calendario dei rossoblù a ottobre.

Si parte domenica con la delicata sfida al Via del Mare di Lecce, si conclude il 31 ottobre in casa con il Monza. E' un po' il mese della verità per il Bologna chiamato a togliersi dal terzultimo posto, seppur con un calendario non facile. Infatti, dopo il Lecce, al Dall'Ara arriva l'Inter campione d'Italia il 17 ottobre, sfida seguita da due trasferte di fila contro Cagliari e Milan. Ma occorre concentrarsi sul Lecce, squadra forse tra le meno attrezzate della Serie A ma oggi in possesso di quattro punti di vantaggio su un Bologna che ancora non ha vinto una partita. Rimandare l'appuntamento con i tre punti getterebbe ancora più apprensione all'ambiente. Intanto, oggi dovrebbe essere il giorno di Darmian. Il difensore sosterrà le visite mediche dopo aver fatto quelle di idoneità la settimana scorsa.