L'arrivo di Domenico Tedesco al Bologna porta tanta curiosità in Italia nei confronti del neo allenatore rossoblù. Il tecnico ex Fenerbahce è stato scelto per dare continuità alla linea utilizzata da Italiano.
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tuttobolognaweb news Cor Bo – Tedesco, quante idee tattiche. E torna Tarozzi
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Cor Bo – Tedesco, quante idee tattiche. E torna Tarozzi
Tedesco prepara la nuova stagione, nel suo staff ci potrebbe essere anche Tarozzi, ex terzino rossoblù.
Inoltre, Tedesco sa giocare sia a 4 che a 3, il che potrebbe favorire i rossoblù in caso di infortuni o squalifiche. L'avventura di Tedesco inizierà con qualche giorno d'anticipo: ieri il tecnico ha anticipato l'avvio della nuova stagione al 7 luglio. Intanto, l'allenatore cerca anche lo staff che lo accompagnerà in quest'avventura. Al suo interno dovrebbe esserci anche Andrea Tarozzi, ex difensore rossoblù, reduce dall'esperienza a Firenze con Stefano Pioli.
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