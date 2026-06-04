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Cor Bo – Tedesco, quante idee tattiche. E torna Tarozzi

Cor Bo – Tedesco, quante idee tattiche. E torna Tarozzi - immagine 1
Tedesco prepara la nuova stagione, nel suo staff ci potrebbe essere anche Tarozzi, ex terzino rossoblù.
Redazione TuttoBolognaWeb

L'arrivo di Domenico Tedesco al Bologna porta tanta curiosità in Italia nei confronti del neo allenatore rossoblù. Il tecnico ex Fenerbahce è stato scelto per dare continuità alla linea utilizzata da Italiano.

Inoltre, Tedesco sa giocare sia a 4 che a 3, il che potrebbe favorire i rossoblù in caso di infortuni o squalifiche. L'avventura di Tedesco inizierà con qualche giorno d'anticipo: ieri il tecnico ha anticipato l'avvio della nuova stagione al 7 luglio. Intanto, l'allenatore cerca anche lo staff che lo accompagnerà in quest'avventura. Al suo interno dovrebbe esserci anche Andrea Tarozzi, ex difensore rossoblù, reduce dall'esperienza a Firenze con Stefano Pioli.

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