Cor Bo – Tedesco e la sua ‘squadra’ ci sono: la missione Bologna ha inizio

Per il tecnico, reduce dall'esperienza al Fenerbahçe, si avvera il sogno di guidare un club di Serie A nel suo paese d'origine. In queste ore la società e l'allenatore stanno chiarendo la situazione 'staff tecnico' che accompagnerà Tedesco: tra i collaboratori dovrebbero esserci Max Urwantschky come preparatore dei portieri, Vladimir Cepzanovic come preparatore atletico, il fratello Umberto Tedesco come capo match analyst e l'ex scout Leonardo Scirpoli. Resta invece l'interrogativo sulla presenza dei suoi storici assistenti, Thomas Schneider e Andreas Hinkel. La definizione degli accordi e del gruppo di lavoro avverrà nei seguenti giorni e la presentazione ufficiale del mister sarà fatta la prossima settimana a Casteldebole.