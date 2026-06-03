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Cor Bo – Tedesco e la sua ‘squadra’ ci sono: la missione Bologna ha inizio

Cor Bo – Tedesco e la sua ‘squadra’ ci sono: la missione Bologna ha inizio - immagine 1
Ecco con chi lavorerà Tedesco nella sua nuova avventura in rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore Domenico Tedesco, classe 1985, che ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2028 con opzione per una stagione successiva.

Per il tecnico, reduce dall'esperienza al Fenerbahçe, si avvera il sogno di guidare un club di Serie A nel suo paese d'origine. In queste ore la società e l'allenatore stanno chiarendo la situazione 'staff tecnico' che accompagnerà Tedesco: tra i collaboratori dovrebbero esserci Max Urwantschky come preparatore dei portieri, Vladimir Cepzanovic come preparatore atletico, il fratello Umberto Tedesco come capo match analyst e l'ex scout Leonardo Scirpoli. Resta invece l'interrogativo sulla presenza dei suoi storici assistenti, Thomas Schneider e Andreas Hinkel. La definizione degli accordi e del gruppo di lavoro avverrà nei seguenti giorni e la presentazione ufficiale del mister sarà fatta la prossima settimana a Casteldebole.

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