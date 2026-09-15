A Napoli un netto e conclamato passo indietro. Lo dicono i numeri e non solo le impressioni fornite vedendo la partita. Il Bologna fraseggia e palleggia, ma lo fa in modo sterile.

La precisione nei passaggi è stata del 90%, il dato migliore delle prime quattro partite, ma evidentemente senza una grande velocità e intensità, così la manovra è risultata sterile, inefficace, spesso in orizzontale con un giro palla difensivo. Infatti, il dato degli xG è stato bassissimo, solo di 0.17, dato peggiore da inizio stagione. Prima di Napoli il Bologna era salito a 6.47 xG nelle prime tre partite. Non solo manovra, ma anche corsa. Il Bologna corre meno degli avversari e il disavanzo rispetto alle avversarie nelle prime quattro giornate è stato di 5 chilometri, per il Corriere di Bologna significa giocare con un uomo in meno.