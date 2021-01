Cor Bo – Svanberg piace al Milan, ecco le possibili cifre

Il Milan è su Matias Svanberg e il Bologna non ha chiuso la porta a un’eventuale cessione.

La valutazione che fanno i rossoblù è di circa 15 milioni di euro e sembra un’operazione che avrà i suoi sviluppi a giugno. Tuttavia a Milanello si cerca un centrocampista subito in questa sessione invernale e, dopo aver sondato Meitè del Torino, il centrocampista ex Malmo è balzato in cima alla lista dei desideri del ds rossonero Massara, a maggior ragione se dovesse partire Rade Krunic. Capitolo entrate: l’arrivo di D’Aversa a Parma si fa ancora più in salita la strada per Inglese del Parma. I ducali intanto sembrano intenzionati a effettuare un sondaggio ufficiale per Skov Olsen, cercato anche dal Trabzonspor. Intanto ieri la squadra è tornata ad allenarsi: da segnalare, oltre al primo allenamento per Soumaoro, il rientro di De Silvestri e Sansone in gruppo, entrambi convocabili dunque per il Verona. Ancora in dubbio invece Skorupski, si attende l’ok dai medici. Ancora fermo ai box invece Medel.

Fonte-Cor Bo