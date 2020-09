Cor Bo – Supryaga è un intrigo. Il Bologna fa il tifo per l’AZ Alkmaar

La strada che porta a Vladyslav Supryaga è in salita.

Sabatini e tutto il Bologna lo sanno, tanto che non mollano la presa con la Dinamo Kiev, con la quale hanno contatti quasi giornalieri per l’attaccante. Sul classe 2000 hanno provato ad inserirsi anche il Trabzonspor, l’Atalanta e persino il Milan. Shevchenko infatti, tecnico dell’Ucraina, ha segnalato il calciatore a Maldini e lo ha anche convocato con la nazionale per le ultime sfide di Nations League, dove però Supryaga non ha esordito. Come riporta il Corriere di Bologna, il Bfc deve sperare che la Dinamo Kiev non superi lo scoglio dell’AZ Alkmaar nei preliminari di Champions League. In caso contrario, la trattativa si allungherà ancora fino a fine settembre.